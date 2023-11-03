Армения откроет дипломатические представительства в Сеуле и Люксембурге

Армения намерена открыть дипломатические представительства в ряде стран.

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Арарат Мирзоян об этом сообщил на совместном заседании постоянных комиссий НС РА по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год.

«Недавно Республика Корея официальной нотой сообщила, что намерена в первой половине следующего года открыть в Ереване резидент посольство. Конечно, мы также хотим открыть постоянное дипломатическое представительство в Корее, в Сеуле. Мы верим, что в армяно-корейских отношениях существует большой потенциал, и взаимное открытие посольств в двух столицах будет способствовать лучшей реализации этого потенциала», - пояснил Мирзоян.

Он также сообщил о намерении открыть дипломатическое представительство и в Люксембурге, с которым, по словам министра, уже давно сложились прекрасные отношения.