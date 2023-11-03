Диалог Армении с Францией продолжается, и будет продолжаться: министр иностранных дел Армении

Армения продолжит многоплановое сотрудничество с Францией.

Как сообщает «Арменпресс», Мирзоян заявил об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

«Конечно, мы продолжим многоплановое сотрудничество и с другими нашими друзьями, например, с Францией. Взаимные визиты высокопоставленных чиновников происходят постоянно. Разговор продолжается, и будет продолжаться», - сказал Мирзоян.

Армения продолжит углублять свои отношения и с Европейским Союзом. Министр особо подчеркнул роль гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в обеспечении стабильности и безопасности границ Армении. «Мы условно выявляем новые платформы сотрудничества с Европейским союзом, новые направления, например, политический диалог и диалог по безопасности», - сказал Мирзоян.

В рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве существуют обязательства, которые должны быть выполнены как Арменией, так и Европейским Союзом. В этом контексте министр напомнил о начале диалога по либерализации визового режима.

Армения большое значение придает и отношениям с США.