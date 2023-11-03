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В отношениях с Россией есть некоторые проблемы: министр иностранных дел Армении

В отношениях с Россией есть некоторые проблемы: министр иностранных дел Армении

На данный момент в отношениях между Арменией и Россией есть некоторые проблемы, однако у Армении нет иной позиции, кроме как обсуждать, понимать и решать проблемы конструктивным путем.

Как сообщает «Арменпресс», Мирзоян сказал об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

Министр иностранных дел, говоря о сотрудничестве во внешнеполитической сфере, прежде всего, подчеркнул, что Армения продолжит развивать отношения с Россией, с которой у нее множество связей в разных областях.

«Конечно, сейчас в этих отношениях есть некоторые проблемы. Нас многое не устраивает, многое удивляет, насколько я понимаю, в Российской Федерации такое же восприятие. Мы уверены, что то, что удивляет наших российских коллег, - это последствия той политики, которую мы видели в различных СМИ и так далее. У нас нет иной позиции, как конструктивное обсуждение, понимание, сглаживание проблем, дружеское и партнерское продвижение вперед», - сказал Мирзоян

Глава МИД РА добавил, что это позиция армянской стороны, они работают в этом направлении, надеются, что это сработает. Он подчеркнул, что это должна быть двусторонняя работа.


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