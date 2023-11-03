Возможно, в скором будущем будут хорошие новости об открытии армяно-турецкой сухопутной границы:  министр ИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил оптимизм по поводу того, что в ближайшем будущем могут появиться хорошие новости в плане открытия сухопутной границы Армения-Турция для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран.

Как сообщает «Арменпресс», Мирзоян сказал об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

«Для нас очень важен процесс урегулирования отношений между Республикой Армения и Турцией», - заметил Мирзоян.

Глава МИД напомнил, что недавно в Тегеране он встречался с министром иностранных дел Турции, ранее встречался и с бывшим министром. Работают и спецпредставители, назначенные главами обеих стран.

Касаясь соглашения об открытии межгосударственной сухопутной границы между Арменией и Турцией для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран, глава МИД Армении отметил: «Хочу выразить оптимизм по поводу того, что в ближайшем будущем у нас могут быть хорошие новости».

Он заверил, что Армения заинтересована в том, чтобы иметь регулярные отношения со своими четырьмя соседями.

Договоренность об открытии сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов до начала туристического сезона, то есть до лета, была заключена в этом году.