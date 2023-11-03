Блинкен вновь прибыл в Израиль для обсуждения конфликта и мер по защите гражданского населения

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь прибыл в Израиль для проведения переговоров с правительством страны. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

С момента эскалации палестино-израильского конфликта Блинкен уже дважды побывал в Израиле, где провел встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с другими высокопоставленными чиновниками.

Госсекретарь США сообщил, что намерен обсудить с правительством Израиля военные действия Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС, а также шаги, которые необходимо предпринять для защиты мирного населения.

Будут обсуждены и вопросы пленных, удерживаемых ХАМАСом, и предотвращения более широкого регионального конфликта.

Ранее Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в котором подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту. Блинкен в соцсети X также сообщил, что в разговоре с Борелем он подчеркнул и необходимость защиты жизни мирных жителей, доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и безопасного вывода иностранцев из сектора Газа.

1 и 2 ноября более 700 иностранных граждан и десятки тяжелораненых через КПП «Рафах» перешли из Газы в Египет.

Органы здравоохранения сектора Газа сообщили, что за последние недели эскалации конфликта погибло, по меньшей мере, 9061 человек.

Израиль сообщил, что в результате нападения ХАМАС 7 октября с израильской стороны погибли 1400 человек. ХАМАС захватил более 240 человек. За последние несколько дней после начала наземной операции Израиля число потерь среди израильских военных достигло 23.