Израиль объявил о полном окружении города Газа

Армия обороны Израиля объявила, что полностью окружила город Газа и наносит удары по позициям палестинской группировки ХАМАС. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Reuters.

Объявив об окружении крупнейшего густонаселенного города сектора Газа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил о продолжающихся там боевых действиях.

«У нас есть очень впечатляющие успехи, мы уже больше, чем на окраинах города Газа. Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», - заявил Нетаньяху.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Иддо Мизрахи добавил, что на их пути множество мин и ловушек. «ХАМАС хорошо подготовился», - сказал он.

По словам очевидцев в Газе, боевики ХАМАС и исламистской организации «Палестинский исламский джихад» выходят из туннелей, открывают огонь по израильским танкам, а затем снова исчезают.

Два американских чиновника сообщили агентству Reuters, что США уже больше недели используют дроны-разведчики в секторе Газа, чтобы найти людей, находящихся в плену у ХАМАС.

Погибших палестинцев становится все больше, но Израиль игнорирует призывы объявить о прекращении огня, которые озвучивают многие мировые лидеры. По мнению Израиля, ХАМАС разместил свои военные объекты под гражданскими зданиями или внутри них, подвергая гражданское население риску.

Органы здравоохранения сектора Газа сообщили, что за последние недели эскалации конфликта погибло, по меньшей мере, 9061 человек. Израиль сообщил, что в результате нападения ХАМАС 7 октября с израильской стороны погибли 1400 человек. ХАМАС захватил более 240 человек. За последние несколько дней после начала наземной операции Израиля число потерь среди израильских военных достигло 23.

Комитет по защите журналистов, в свою очередь, сообщил о гибели 36 журналистов в ходе конфликта.

1 и 2 ноября более 700 иностранных граждан и десятки тяжелораненых через КПП «Рафах» перешли из Газы в Египет.