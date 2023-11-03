В 8-м туре «Grand Swiss» победу из шахматистов Армении одержал только Шант Саркисян

На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс», в 8-м туре Шант Саркисян, играя черными фигурами, победил азербайджанского гроссмейстера Ниджата Аббасова. Мануэль Петросян, Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян завершили свои партии вничью.

После 8-го тура Самвел Тер-Саакян, Шант Саркисян и Мануэл Петросян имеют по 4,5 очка, Грант Мелкумян и Габриэл Саркисян - по 4 очка, Айк Мартиросян - 3,5 очка.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне выступающей под флагом США, завершил партию вничью.

В женском турнире у Элины Даниелян и Мариам Мкртчян по 3 очка.

Турнир ФИДЕ «Grand Swiss» стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет $460 000, шахматист, занявший первое место, получит $80 000. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, получат право на участие в турнире претендентов 2024 года.