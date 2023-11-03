“Ереванский бестселлер”: книга “Кафе на краю света” - самая читаемая: документальная книга, сентябрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений по итогам продаж за сентябрь.

На первом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги убегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга поможет читателю определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул стать новым человеком.

На втором месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

На третьем месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

На четвертом месте книга Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа”. Это книга номер один во всем мире по управлению личными финансами. В ней рассказывается история Роберта Кийосаки и двух отцов, его собственного отца и богатого отца его лучшего друга. История о том, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах. Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужен большие доходы, и объясняет разницу между работой за деньги и тем, чтобы деньги работали на вас.

Работа “Происхождение армянского народа” А. Налчаджяна на пятом месте. Чтобы понять, кто вы и куда идете, очень важно понять, откуда вы пришли. Книга “Происхождение армянского народа” посвящена изучению психологической истории армянской нации, ее происхождению как этнической общности, ряду принципиальных вопросов формирования ее как нации. Особое внимание в ней уделено начальному этапу этногенеза армян, вопросу неоспоримого первичного права на свою этногенетическую родину на Армянском нагорье. Изучены также отношения армян с другими этническими группами и некоторые проблемы армянского национального характера. Предлагаемая точка зрения о происхождении армян и их формировании как нации полностью отвергает выдуманную и опасную с этнополитической точки зрения, совершенно неприемлемую антинаучную гипотезу о пришествии армян на Армянское нагорье.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на шестом месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На седьмом месте книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Это сборник практических советов и историй из жизни. Карнеги использует высказывания известных успешных людей и приводит в пример опыт своих учеников, друзей и знакомых. Цель книги - улучшить психологию людей и, как говорит автор, помочь людям выявить, развить и максимально использовать все те умственные и физические способности, из которых мы используем лишь малую часть.

На восьмом месте “Секрет” Ронды Берн. “Когда я создавала “Секрет”, я хотела и до сих пор хочу, чтобы книга приносила радость миллиардам людей по всему миру... Нет ничего, что мы не смогли бы сделать с этими знаниями. Неважно, кто вы и где находитесь, “Секрет” может дать вам все, что вы пожелаете». Это слова Ронды Берн из предисловия к ее книге “Секрет”. Когда вы прочтете книгу и откроете для себя Секрет, вы обнаружите, как вы можете иметь все, быть, кем хотите и делать все, что пожелаете. Вы поймете, кто Вы есть на самом деле, осознаете свое истинное величие. “Секрет” стал для многих источником вдохновения, помог восстановить внутреннюю гармонию, добиться многих успехов... В поисках следов Секрета в глубинах истории автор выяснила, что такие величайшие люди, как: Платон, Шекспир, Ньютон, Гюго, Бетховен, Линкольн, Эдисон, Эйнштейн - все они знали о нем ...

На девятом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не учится на собственных уроках”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, ведя ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание в Армении военной промышленности. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

И на десятом месте книга Арпи Ванян “Как воспитать успешного и счастливого ребенка”. Мы все жертвы: мы, наши родители, родители наших родителей и наши дети, к сожалению. Да, мы из тех людей, которые могут нарисовать ребенку на спине крылья или отрезать отросшие крылья... Мы живем всю жизнь с неправильными убеждениями, которые нам «привили» родители, родственники, окружающие люди, общество. Убеждения, которые с каждым днем ​​все больше отравляют нашу жизнь, мешая жить полноценной и счастливой жизнью. А беззаботный человек не может воспитать счастливого ребенка. С низкой самооценкой человек, который не любит сам себя, воспитывает подобного себе ребенка. В этой книге собраны секреты, законы, правила, советы и доказательства из научных экспериментов, которые помогут родителям: а) стать успешными и счастливыми, б) воспитать своего ребенка успешным и счастливым человеком. Это для родителей очень важная книга.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин”.