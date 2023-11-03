Вдохнуть вторую жизнь в рукописи, дошедшие до нас из тысячелетий: рассказ старшего реставратора Матенадарана

В отделе реставрации Матенадарана, в руках опытных специалистов уникальные рукописи, дошедшие до нас из тысячелетий, получают вторую жизнь. Лилит Бачачян, которая работает в Матенадаране почти 10 лет, рассказала «Арменпресс» о профессии реставратора.

Она подчеркнула, что один из главных принципов реставратора письменного наследия - не повредить рукопись, Цель работы реставратора - предотвратить дальнейшее разрушение рукописи и сохранить ее исторический вид.

«Работа по восстановлению рукописей имеет особый порядок, который является одной из важных составляющих работы по их сохранению. Изначально каждый объект, поступающий в Матенадаран, дезинфицируется, берутся пробы на наличие бактерий и грибков, при необходимости с ними работают биологи, каждый лист рукописи проходит обработку», - рассказала Лилит.

Благодаря кропотливой работе реставраторов восстанавливаются не только тексты, но и уникальные орнаменты. Сейчас Лилит восстанавливает Часослов (Чашоц), написанный на острове Ахтамар в 1312 году. Это церемониальный сборник материалов для чтения в церкви во время обедни до вечерней службы. Над уникальным образцом специалист работает уже около двух лет.

Гаяне Габоян