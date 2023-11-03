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Европейские индексы - 02-11-23

Европейские индексы - 02-11-23

МОСКВА, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.48% и составил 15143.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.85% и составил 7060.69 пункта, британский FTSE вырос на 1.42% и составил 7446.53 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1079.82 пункта.


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