Европейские индексы - 02-11-23

МОСКВА, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.48% и составил 15143.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.85% и составил 7060.69 пункта, британский FTSE вырос на 1.42% и составил 7446.53 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1079.82 пункта.