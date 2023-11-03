Цены на цветные металлы - 02-11-23

ЛОНДОН, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.16% и составила 2238.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.23% и составила 8145.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.40% и составила 2114.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.14% и составила 18050.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.42% и составила 24000.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.94% и составила 2525.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.