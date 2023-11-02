Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике примет участие в Чемпионате мира в составе 7 спортсменов
Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике примет участие в Чемпионате мира в составе 7 спортсменов.
Как сообщает Арменпресс, на Чемпионате мира в Гвадалахаре (Мексика) примут участие Гор Саакян (67 кг), Мартин Погосян (73 кг), Сурен Григорян (89 кг), Гарик Карапетян (102 кг), Александра Григорян (55 кг), Анна Амроян (76 кг), Эмма Погосян (81 кг).
Чемпионат мира начнется 15 ноября и завершится 23 ноября.
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