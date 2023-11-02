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Приветствуем журналистов, которые освещают правду, связанную с Арменией и Южным Кавказом: пресс-секретарь МИД Армении

Приветствуем журналистов, которые освещают правду, связанную с Арменией и Южным Кавказом: пресс-секретарь МИД Армении

По случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов министерство иностранных дел Армении приветствовало специалистов, которые освещали правду об Армении и Южном Кавказе.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

«В  Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы приветствуем специалистов, которые стоят на стороне справедливости и освещают правду, связанную с Арменией и Южным Кавказом. Мы помним тех, кто дал голос народу Нагорного Карабаха, оказавшемуся в условиях войны, блокады и вынужденного переселения», - написала пресс-секретарь МИД Армении.


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