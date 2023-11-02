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Замглавы МИД Армении поблагодарил Эстонию за решение предоставить Армении гуманитарную помощь

Замглавы МИД Армении поблагодарил Эстонию за решение предоставить Армении гуманитарную помощь

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян 2 ноября принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Эстония-Армения парламента Эстонской Республики Мати Райдмой. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра приветствовал визит делегации группы дружбы Эстония-Армения, подчеркнул важность межпарламентского диалога и выразил надежду, что визит эстонских парламентариев будет способствовать расширению сотрудничества между парламентами двух стран.

На встрече были обсуждены ход осуществляемых в Армении демократических реформ, армяно-эстонская двусторонняя повестка дня, а также вопросы сотрудничества Армения-ЕС.

Паруйр Ованнисян представил эстонской стороне ситуацию, сложившуюся в результате насильственного переселения более 100 тысяч человек из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки. Заместитель министра выразил благодарность за решение правительства Эстонии оказать гуманитарную помощь.


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