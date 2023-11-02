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Содокладчики ПАСЕ посетят Армению с мониторинговым визитом, а также встретятся с вынужденными переселенцами из НК

Содокладчики ПАСЕ посетят Армению с мониторинговым визитом, а также встретятся с вынужденными переселенцами из НК

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу выполнения Арменией обязательств Киммо Кильюнен (Финляндия) и Бориана Аберг (Швеция) 6-8 ноября посетят Армению с мониторинговым визитом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

В Ереване содокладчики встретятся с премьер-министром, министрами юстиции и внутренних дел, а также депутатами Национального Собрания.

Запланированы переговоры с председателем Конституционного суда и представителями судебной власти, Комиссии по предотвращению коррупции, Центральной избирательной комиссии и Национальной комиссии по телевидению и радио.

Содокладчики также отправятся в Ерасх, где встретятся с представителями местных властей и вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.


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