Если мы не найдем фундаментального решения, придется перейти к модели антикризисного управления: мэр Еревана

Выделяемая городу Еревану дотация в следующем году будет сокращена примерно на 5 млрд драмов, также будут сокращены субвенции, которые предоставлялись Еревану раньше.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил мэр Еревана Тигран Авинян на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

“Выделяемая городу Еревану дотация сокращается примерно на 5 млрд драмов, с 13 млрд 430 млн до 8 млрд 436 млн драмов. Субвенции, которые ранее предоставлялись городу Еревану, значительно сокращаются”, - сказал Авинян.

В этом году город Ереван реализует инвестиционные проекты на сумму около 10 млрд драмов. Предлагается не включать это в проект бюджета на 2024 год.

Мэр отметил, что город не видит никаких проблем в логике дотаций, дотации обязательно должны предоставляться общинам, находящимся дальше от Еревана. В то же время Авинян отметил: “Но при такой логике получится, что город Ереван, имея около 50-60 процентов экономического потенциала Армении, более 40 процентов населения, получает лишь 10 процентов от общего объема дотаций. Раньше почти каждый год Еревану предоставлялись субвенции, которые были конкретно направлены на субсидирование ереванского электротранспорта, на текущие асфальтобетонные работы в городе Ереване, сейчас объем сокращен примерно на 3 млрд. На эксплуатацию и обслуживание сети освещения было сокращено около 2,4 млрд.

Сокращено финансирование зоопарка... При этом, если сравнивать с бюджетом 2023 года, если не учитывать рост собственных доходов, над которыми мы будем продолжать интенсивно работать, если мы не найдем фундаментального решение в этой области, нам придется перейти к определенной модели антикризисного управления, потому что вопрос касается немалых средств”.

По словам Авиняна, мэрия тоже предлагает решение. Национальное Собрание приняло закон, согласно которому источником формирования бюджета Республики Армения являются также отчисления от подоходного налога, взимаемого на территории Еревана, отчисления от налога на прибыль, взимаемого на территории Еревана, и отчисления от экологических платежей. “Раньше у нас было нулевой коэффициент по этим направлениям”, - сказал он.

По словам мэра, не только Ереван, но и многие общины десятилетиями недофинансировались, что привело к упадку инфраструктуры. Авинян напомнил, например, недавнюю остановку ереванского метро на один день. “И мы там работали, меняли колеса и рельсы. И мы сделали это снова, руководствуясь кризисной логикой. Не бывает дня, чтобы не было проблем с канализационными трубами. И понятно, что в городе с населением в 1 млн 200 тыс человек должны быть такие проблемы. И чем больше мы будем продолжать недофинансировать, тем больше будут углубляться эти проблемы”, - сказал Авинян.

Мэр попросил двигаться вперед в рамках предложенного ими решения.