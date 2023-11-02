Премьер-министр Пашинян принял членов группы дружбы Эстония-Армения парламента Эстонии

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Эстония-Армения парламента Эстонской Республики Мати Райдмой.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества с Эстонией как на межправительственном, так и на межпарламентском уровне и отметил, что взаимные визиты способствуют расширению и укреплению двусторонних связей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были затронуты вынужденное переселение более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившаяся гуманитарная ситуация, а также шаги правительства Армении по ее преодолению. Была подчеркнута важность поддержки международного сообщества в решении существующих проблем.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Армения-Европейский союз, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и других вопросах регионального значения.