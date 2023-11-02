Дастин Хоффман надеется на изменение политики Германии в отношении Южного Кавказа

Дастин Хоффман, немецкий правозащитник, руководитель офиса и политический советник немецкого депутата Европарламента Мартина Зоннеборна, считает, что Европейский союз несет огромную ответственность за поддержку Армении. Он с удовлетворением отметил, что Франция действовала в этом направлении и помогла Армении в развитии ее обороноспособности, а также выразил надежду, что Германия, которая на протяжении многих лет обусловливала свою политику на Южном Кавказе экономическими интересами, также изменит свой подход. Об этом Дастин Хоффман заявил в беседе с корр. Арменпресс в Брюсселе.

“Поскольку Армения отходит от России, на ЕС лежит огромная ответственность за поддержку Армении. Приятно видеть, что Франция помогла Армении с необходимым оборонным потенциалом. Я очень надеюсь, что Германия также изменит свою политику в отношении Южного Кавказа. В результате роли Германии в Геноциде армян 1915 года на нас лежит огромная моральная ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации. Важно отметить, что все прошлые неудачи не должны помешать правительству Германии изменить курс. Лучше поздно, чем никогда”, — сказал он.

Касаясь целей предстоящего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Армению, Хоффман сказал, что в прошлом внешняя политика Германии на Южном Кавказе была в основном выгодна Азербайджану. “Хотя Азербайджан часто применял военную силу, Германия углубила экономические отношения с бакинским режимом. Сейчас, когда существует риск регионального конфликта, в который могут быть вовлечены и соседние страны, такие как Иран и Турция, такая эскалация не в интересах Германии, поскольку она угрожает стабильности региона. Также Армения начала отходить от партнёрства с Россией. Учитывая нынешнюю позицию Запада по отношению к России, существует большой интерес в поддержке такого развития событий”, - сказал Хоффман.

Отвечая на вопрос, какое место Армения и события в Нагорном Карабахе занимают во внешнеполитической повестке Германии, Хоффман отметил: “Раньше внешняя политика Германии на Южном Кавказе основывалась не на ценностях, а на первом месте стояли экономические интересы. Кроме того, кажется, отсутствует понимание динамики конфликта. Г-жа Бербок месяцами не комментировала азербайджанскую блокаду Нагорного Карабаха, а когда она это сделала, было уже слишком поздно”.

Он также раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии во время его выступления в Совете Безопасности ООН после военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха о том, что “Баку и армяне Карабаха должны вернуться к диалогу”. По мнению Хоффмана, такое заявление было неуместным после столь жестокого нападения Азербайджана на Нагорный Карабах.

Коснувшись возможности введения санкций ЕС против Азербайджана, Хоффманн сказал: “Санкции нереалистичны, потому что в ЕС нет единогласия по этому вопросу. После агрессии Азербайджана осуждающее заявление, опубликованное от имени Жозепа Борреля, должно было стать заявлением 27 стран-членов ЕС, чему воспрепятствовала Венгрия. Если ЕС не осудил агрессию Азербайджана, сомнительно, что может быть достигнут консенсус по санкциям. Это трагично, особенно после того, как несколько месяцев назад Европейский парламент призвал к санкциям. Возможно, большее давление не позволило бы Азербайджану прибегнуть к военной силе. Безнаказанность поощряет Баку”.

Он также отметил, что внешняя политика ЕС в отношении Южного Кавказа провалилась. “В недавно принятой резолюции Европарламент выразил это в необычайно жесткой форме, заявив, что Европарламент выражает глубокое недовольство тем, что периодические предупреждения парламента о ситуации в Нагорном Карабахе и рисках ее катастрофических последствий были проигнорированы”, - сказал Хоффман.

Он также раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за сделку с Азербайджаном по увеличению поставок газа, хотя ни для кого не было секретом, что президент Азербайджана склонен применять военную силу.

Хоффман положительно оценил деятельность миссии наблюдателей ЕС в Армении: “Миссия кажется успешной, потому что она может иметь сдерживающий эффект и позволяет быть подотчетным руководству ЕС”.

Лилит Гаспарян