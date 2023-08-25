Предстоящие на 3 октября мероприятия
17:49, Ноябрь 02, 2023
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- 20:32 Приветствуем журналистов, которые освещают правду, связанную с Арменией и Южным Кавказом: пресс-секретарь МИД Армении
- 20:28 Молодежная сборная Армении по тяжелой атлетике примет участие в Чемпионате мира в составе 7 спортсменов
- 20:24 Вице-премьер Мгер Григорян принял представителей Армянской ассамблеи Америки
- 20:11 Состоялось заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий по обеспечению реализации CEPA
- 19:44 Замглавы МИД Армении поблагодарил Эстонию за решение предоставить Армении гуманитарную помощь
- 19:31 Содокладчики ПАСЕ посетят Армению с мониторинговым визитом, а также встретятся с вынужденными переселенцами из НК
- 19:25 Если мы не найдем фундаментального решения, придется перейти к модели антикризисного управления: мэр Еревана
- 18:08 Премьер-министр Пашинян принял членов группы дружбы Эстония-Армения парламента Эстонии
- 17:57 Дастин Хоффман надеется на изменение политики Германии в отношении Южного Кавказа
- 17:49 Предстоящие на 3 октября мероприятия
- 17:44 Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с региональным директором банка KfW
- 17:11 Потери мировой экономики достигнут $2 трлн при ближневосточной эскалации: NYT
- 17:10 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-11-23
- 17:08 Азиатские индексы выросли - 02-11-23
- 16:49 Россия готова организовать трехстороннюю встречу Ереван-Москва-Баку: Мария Захарова
- 16:24 Ситуация в Джермуке не изменилась, азербайджанские войска все еще оккупируют территорию Армении: губернатор
- 16:22 В СНБ сформировано новое подразделение, которое обеспечит безопасность международных коммуникаций, проходящих по Армении
- 16:19 Ереван должен быть «умным городом», оцифрованным и модернизированным: мэр Еревана принял делегацию города Циндао
- 15:41 Министр ИД Германии считает расширение ЕС «геополитической необходимостью»
- 15:34 Если не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах, живите и работайте в Армении: премьер-министр Армении
- 15:24 Путин подписал закон об отзыве закона о ратификации ДВЗЯИ
- 15:17 Греция направила в Армению гуманитарную помощь для принудительно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха
- 14:51 По сведениям вице-спикера НС, вокруг границ Армении нет скоплений азербайджанских войск
- 14:47 Нубар Афеян в эфире CNN рассказал об этнической чистке в Нагорном Карабахе и незаконном аресте Рубена Варданяна
- 14:20 Уровень воды в озере Севан за последний месяц понизился на 6 сантиметров
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