Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь 2023

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с региональным директором банка KfW 

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с региональным директором банка KfW 

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял сегодня делегацию во главе с региональным директором Немецкого банка развития KfW по Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу Вероникой Гарсиа Дель Аркон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктор Рихтер и представитель армянского офиса Немецкого банка развития (KfW) Зара Чатинян.

Придав большое значение постоянному развитию сотрудничества между Арменией и Германией, вице-премьер особо подчеркнул важность реализуемых в Армении при поддержке KfW крупных инфраструктурных проектов.

Собеседники затронули широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе работы, проводимые в сферах строительства водохранилищ, ирригационных систем и энергетики.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]