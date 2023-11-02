Вице-премьер Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с региональным директором банка KfW 

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял сегодня делегацию во главе с региональным директором Немецкого банка развития KfW по Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу Вероникой Гарсиа Дель Аркон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, на встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктор Рихтер и представитель армянского офиса Немецкого банка развития (KfW) Зара Чатинян.

Придав большое значение постоянному развитию сотрудничества между Арменией и Германией, вице-премьер особо подчеркнул важность реализуемых в Армении при поддержке KfW крупных инфраструктурных проектов.

Собеседники затронули широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе работы, проводимые в сферах строительства водохранилищ, ирригационных систем и энергетики.