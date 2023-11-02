Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-11-23

ЕРЕВАН, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 ноября, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 402.37 драм. Курс евро вырос на 3.40 драмa и составил 427.88 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.32 драм. Курс британского фунта вырос на 2.15 драмa и составил 490.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 137.76 драмa и составила 25696.41 драм. Цена серебра сократилась на 6.87 драмa и составила 293.27 драм.