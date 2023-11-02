Азиатские индексы выросли - 02-11-23

ТОКИО, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.10% и составил 31949.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 2322.39 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.45% и составил 3009.41 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 17230.59 пункта.