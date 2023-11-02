Россия готова организовать трехстороннюю встречу Ереван-Москва-Баку: Мария Захарова

Россия готова в ближайшее время организовать в Москве встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», - сказала Захарова.

Комментируя состоявшуюся 27 октября в Грузии встречу премьер-министров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Али Асадова, Захарова подчеркнула, что Москва приветствует «любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном».