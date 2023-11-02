Ереван должен быть «умным городом», оцифрованным и модернизированным: мэр Еревана принял делегацию города Циндао

Мэр Еревана Тигран Авинян принял делегацию, возглавляемую председателем постоянной комиссии городского народного собрания Циндао Ван Люмингом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в мэрии Еревана, напомнив, что летом этого года между двумя городами было подписано соглашение об установлении побратимства.

Подчеркнув укрепление и расширение двусторонних связей, мэр Авинян отметил, что стороны должны последовательно работать над претворением в жизнь подписанного документа.

«Нам необходимо объединить усилия наших двух команд, чтобы сотрудничество, установившееся между Ереваном и Циндао, принесло результаты. Меня впечатляют умные решения и системы, реализованные в различных городах Китая, которые облегчают жизнь людей. Мы тоже поставили перед собой задачу сделать Ереван «умным городом», оцифрованным и модернизированным, и я уверен, что опыт Циндао может быть полезен нам», - подчеркнул мэр Еревана.

Выразив благодарность за теплый прием, Ван Люминг отметил, что между двумя городами существует широкое поле для осуществления эффективного сотрудничества и совместных проектов.

«Признание Еревана и Циндао городами-побратимами является важным фактором для развития отношений. Циндао - экономический центр Китая, а Ереван - экономический центр Армении, и я уверен, что мы многому научимся друг у друга в рамках сотрудничества, что пойдет на пользу обоим городам», - сказал Ван Люминг и пригласил мэра Еревана в Циндао с официальным визитом.