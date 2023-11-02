Ситуация в Джермуке не изменилась, азербайджанские войска все еще оккупируют территорию Армении: губернатор
16:24, 2 Ноябрь 2023
Азербайджанские ВС, вторгшиеся на суверенную территорию Армении на Джермукском направлении в сентябре 2022 года, не ушли с этой территории, ситуация не изменилась.
Как передает «Арменпресс», об этом в разговоре с журналистами в Национальном собрании заявил губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян.
«Ситуация не изменилась, она стабильная. Азербайджанские войска остались там, куда вторглись, изменений нет. Они не ушли и не продвинулись», - сказал губернатор.
По его словам, за это время стрельбы не было.
«В этом году инцидентов не было», - сказал Григорян.
В сентябре 2022 года азербайджанские ВС вторглись в направлении Джермука и захватили 7600 гектаров суверенной территории Армении.
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