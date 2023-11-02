Министр ИД Германии считает расширение ЕС «геополитической необходимостью»

Расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины. Как передает «Арменпресс», это на конференции в Берлине заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Сейчас в ЕС есть единодушие относительно того, что мы должны расширяться. Это является геополитическим следствием конфликта на Украине», - приводит ее слова ТАСС.

«Расширение нашего союза является геополитической необходимостью. Но одновременно, оно является и геополитическим шансом для ЕС», - добавила Анналена Бербок.