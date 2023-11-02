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Если не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах, живите и работайте в Армении: премьер-министр Армении

Если не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах, живите и работайте в Армении: премьер-министр Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян призвал принудительных переселенцев из Нагорного Карабаха остаться жить и работать в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян говорил на заседании правительства 2 ноября.

«Хочу еще раз изложить эту позицию и обратиться к нашим братьям и сестрам, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Если у них не будет объективной возможности вернуться в Нагорный Карабах, то наша политика и желание состоит в том, чтобы они все остались в Республике Армения, жили и работали в Республике Армения», - сказал Никол Пашинян.


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