Путин подписал закон об отзыве закона о ратификации ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальной платформе правовой информации. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Договор был подписан от имени России 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке и ратифицирован 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международным правовым инструментом прекращения всех видов ядерных испытаний. Однако на сегодняшний день договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, обладающих ядерным оружием или потенциалом его создания.

Принятый закон призван восстановить равенство обязательств в сфере контроля над ядерным вооружением.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.