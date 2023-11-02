Греция направила в Армению гуманитарную помощь для принудительно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Греции в Армении Евангелос Турнакис.

Он сообщил, что греческая сторона сегодня направила в Армению четыре тонны гуманитарного груза. В Ереван также прибыла группа профильных специалистов, состоящая из психологов и социальных работников, которые окажут психологическую помощь переселенцам из Нагорного Карабаха.

«Греция всегда поддержит Армению, сегодня мы еще раз доказали это. Пользуясь этой возможностью, хотел бы также сказать, что Греция решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении», - подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Греции в Армении.