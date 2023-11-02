По сведениям вице-спикера НС, вокруг границ Армении нет скоплений азербайджанских войск

По словам заместителя председателя Национального собрания Армении Акопа Аршакяна, в настоящее время вокруг границ Армении нет скоплений азербайджанских войск.

Как передает «Арменпресс», Аршакян заявил об этом в беседе с журналистами в парламенте, комментируя обеспокоенность Института Лемкина по поводу возможного вторжения Азербайджана в Армению.

Вице-спикер НС призвал следить за официальными сообщениями Министерства обороны.

«По сведениям, на данный момент скопления войск вокруг границ Армении нет. Есть ли угроза? Следует отметить определенные позитивные сдвиги с точки зрения изменения риторики, также принятия резолюций авторитетными международными органами, заявления парламентов, правительств, различных организаций, что территориальная целостность Армении не может быть поставлена под сомнение. И, конечно, можно только приветствовать, что есть определенные изменения в риторике», - сказал Аршакян.

Вице-спикер НС напомнил, что в последнее время проходят азербайджано-турецкие военные учения, и в регионе царит общая напряженность.