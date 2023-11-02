Нубар Афеян в эфире CNN рассказал об этнической чистке в Нагорном Карабахе и незаконном аресте Рубена Варданяна

Нубар Афеян, соучредитель американской фармацевтической компании «Moderna», в интервью, данном журналисту CNN Кристиану Аманпуру, рассказал об этнической чистке, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», Афеян подразумевал события 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, блокаду Нагорного Карабаха со стороны Баку 2 года спустя и нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, в результате которого были убиты сотни людей и армяне были вынуждены массово покинуть свою историческую родину.

«Когда мы говорим о том, что 120 000 человек покидают родную землю, это этническая чистка в классическом понимании. И это не мое определение. Такое определение дает большинство международных экспертов, которые предупреждали об этом в течение последнего месяца, говоря, что все происходящее: сначала блокада, затем последовавшие за ней события, является этнической чисткой», - сказал Афеян.

Он коснулся и ареста Азербайджаном бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

«Это действительно очень личная и болезненная ситуация», - сказал Афеян, напомнив о 23-летней совместной работе с Рубеном Варданяном в различных гуманитарных проектах, и отметив, что Рубен Варданян остался в Нагорном Карабахе и на месте проводил гуманитарные программы.

Глава компании «Moderna» отметил, что обвинения в адрес Рубена Варданяна безосновательны, и выразил надежду, что международные державы предпримут что-то как в отношении Рубена Варданяна, так и в отношении других арестованных чиновников Нагорного Карабаха, поскольку бездействие и безнаказанность поощряют подобные преступления и несправедливость.

Говоря о своих личных причинах бить тревогу по поводу всего этого, Афеян напомнил, что его предки спаслись от Геноцида армян, осуществленного Османской империей, а его семья бежала из Ливана во время гражданской войны.

Соучредитель компании, создавшей вакцину от COVID-19, напомнил о своем участии в различных проектах в Армении за последние 25 лет, а также о создании глобальной гуманитарной премии «Аврора». По словам Афеяна, он удовлетворен тем, что спустя столетие после Геноцида армян у него появилась возможность посредством этого проекта помогать угнетенным людям и тому, чтобы нечто подобное никогда не повторилось.

«Когда мир стоит в сторонке и наблюдает за несправедливостью и ничего не делает при этом, не только трудно добиться справедливости, но и трудно достичь мира», - заключил Нубар Афеян.