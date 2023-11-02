Уровень воды в озере Севан за последний месяц понизился на 6 сантиметров

По состоянию на 1 ноября 2023 года уровень воды в озере Севан находится на высоте 1900 метров 24 сантиметра над уровнем моря. Как сообщили «Арменпресс» в Центре гидрометеорологии и мониторинга уровень воды в озере по сравнению с 1 ноября прошлого года понизился на 14 сантиметров, по сравнению с 1 октября этого года – на 6 сантиметров.

В мае-сентябре 2023 года в целях орошения из озера Севан было выпущено 228 млн 234 000 кубометров воды, в январе-октябре по тоннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 99 млн 935 000 кубометров воды.

Реки, впадающие в озеро Севан, в настоящее время маловодны.

Хосров Хлгатян