Макрон выразил готовность поддержать Узбекистан в подписании Соглашения о расширенном партнерстве с ЕС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял президента Франции Эммануэля Макрона. Президенты договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Макрон выразил готовность поддержать усилия Ташкента по подписанию Соглашения о расширенном партнерстве с ЕС и вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом», - говорится в сообщении.

Макрон и Мирзиёев также подчеркнули «важность продолжения политического диалога, укрепления сотрудничества в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам».

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул историческое значение первого визита президента Франции Эммануэля Макрона в Узбекистан. Стороны подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Францией.

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября был в Казахстане, где провел переговоры с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым и подписал ряд документов.