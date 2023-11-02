В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
13:42, 2 Ноябрь 2023
В Ереване днем 2 и 4 ноября, ночью 3 ноября, с 5 по 7 ноября осадков не ожидается. Днем 3 ноября, ночью 4 ноября возможны кратковременные дожди.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 3 ноября температура воздуха снизится на 3-4 градуса, 6 и 7 ноября повысится на столько же градусов.
В районах днем 2 и с 5 по 7 ноября осадков не будет.
3 и 4 ноября в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, возможны туманы. Ветер - западный, с порывами до 2-5 м/с.
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