Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь 2023

В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

В ближайшие дни температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса

В Ереване днем ​​2 и 4 ноября, ночью 3 ноября, с 5 по 7 ноября осадков не ожидается. Днем 3 ноября, ночью 4 ноября возможны кратковременные дожди.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем ​​3 ноября температура воздуха снизится на 3-4 градуса, 6 и 7 ноября повысится на столько ​​же градусов.

В районах днем ​​2 и с 5 по 7 ноября осадков не будет.

3 и 4 ноября в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди, возможны туманы. Ветер - западный, с порывами до 2-5 м/с.


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