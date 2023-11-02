В Ереване проходит двухдневная научная конференция, посвященная 100-летию армянского кино

2 ноября в Ереване началась двухдневная научная конференция, посвященная 100-летию армянского кино. Конференция проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Как передает «Арменпресс», в конференции принимают участие специалисты сферы киноиндустрии как из Армении, так и из-за рубежа. Она организована Национальным киноцентром Армении при содействии Министерства ОНКС РА.

Фото։ Айка Бадаляна

По словам директора Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян, они пригласили коллег из разных стран. Сотрудничество с ними было достигнуто в процессе реставрации и проката фильмов в последние годы.

«Конференция очень важна, потому что мы будем поднимать вопросы, обсуждать их, слушать интересные доклады, узнавать что-то новое, что будет очень эффективно для всех. Мы сможем показать результаты, которых достигли за эти годы», - сказала Шушаник Мирзаханян.

Касаясь программ, посвященных 100-летию армянского кино, она подчеркнула, что в этом году киноцентр восстановил большое количество фильмов, представленных на различных фестивалях по всему миру.

«Хочу сообщить, что фильм основоположника армянского кино Амо Бекназаряна «Хаспуш» будет показан 3 и 13 ноября в нью-йоркском Музее современного искусства», - сказала директор киноцентра.

Светлана Саакян заведующая отделом современного искусства МОНКС РА зачитала обращение к участникам министра Жанны Андреасян.

Кинокритик Анета Ерзнкян, говоря о нынешнем состоянии армянской киноиндустрии, подчеркнула, что армянское кино, сохраняя традиции, сегодня вооружилось и инновационными решениями.

«Сегодня у нас молодые люди, которые привносят новое дыхание в мир кино, соединяя направления, жанры, темы, и получая кино совершенно иного качества», - сказала кинокритик, назвав имена Арутюна Хачатряна и Эдгара Багдасаряна, которые говорят новое слово в современном кино.