Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял посла Японии Фукусиму Масанори

2 ноября председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии Фукусиму Масанори, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на НС, Ален Симонян высоко оценил работу посла, его теплое отношение к нашей стране и нашему народу, о чем свидетельствовала и готовность посла изучать армянский язык.

Спикер НС РА подчеркнул, что Япония является важнейшим партнером Армении, и Армения заинтересована в углублении многополярного сотрудничества, учитывая и развитие межпарламентских отношений.

Ален Симонян подчеркнул, что Армения высоко ценит четкие послания Японии о неприемлемости политики применения силы со стороны Азербайджана в регионе. Он выразил благодарность правительству Японии за предоставление 2 миллионов долларов США на оказание помощи более 100 000 принудительно перемещенным армянам Нагорного Карабаха.

Стороны обсудили возможности проекта «Перекресток мира». Спикер Национального собрания отметил, что Японии также предлагается присоединиться к этому проекту. Он сообщил послу, что Армения в 2025 году примет участие в выставке, запланированной в Осаке.

В завершение встречи посол выразил благодарность за работу с парламентом в период его пребывания в должности, подчеркнув, что начатые программы будут продолжены.

Председатель НС РА пожелал послу успехов во всех дальнейших начинаниях.