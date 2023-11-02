На проживание и коммунальные расходы принудительно перемещенных из НК будет выделено еще 950 млн драмов

Правительство Армении обсудило вопрос перераспределения средств в Законе «О государственном бюджете Республики Армения на 2023 год» и внесения изменений и дополнений в соответствующее решение правительства от 29 декабря 2022 года для выделения финансов Министерству труда и социальных вопросов Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», сообщая о представленном проекте, министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян уточнил, что в рамках программы социальной помощи планируется выделить еще 950 млн драмов на временные жилищно-коммунальные расходы и непрерывность платежей за октябрь.

«В рамках этого проекта мы выделим еще 420 миллионов драмов на программу единовременной социальной помощи по 100 000 драмов для оплаты обработанных и идентифицированных данных.

Должен отметить, что программой поддержки в размере 40 000 + 10 000 драмов уже воспользовались 73 196 человек. Из них 69 199 получили 40 000 + 10 000 драмов, 3 997 лишь 10 000 драмов», - сказал министр, добавив, что выделенные деньги позволят продолжить выплаты за октябрь и обеспечить еще 19 000 человек.

В результате реализации данного проекта помощь в размере 40 000 + 10 000 драмов будет оказана более чем 92 000 бенефициаров, а выделение 100 000 драмов позволит осуществить выплаты примерно 4200 человек. В целом на этот проект предлагается выделить 1 миллиард 370 миллионов драмов.

Отвечая на вопрос премьер-министра Пашиняна о задержках единовременной выплаты помощи в размере 100 000 драмов, министр пояснил, что при поступлении заявлений возникли различные проблемы, в частности, связанные с их неправильным заполнением или идентификацией банковских счетов. Кроме того, перед утверждением выплат еженедельно проверялось, сколько бенефициаров находится в Республике Армения, с целью оказания более адресной и эффективной помощи.