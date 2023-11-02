Акции Team Telecom Armenia на сумму 8 млрд 240 млн драмов полностью размещены

С успехом завершилось первичное публичное размещение акций Team Telecom Armenia. Около 1000 инвесторов стали акционерами команды.

Компания полностью разместила 40 миллионов акций на сумму 8 миллиардов 240 миллионов драмов, которые после листинга на Армянской фондовой бирже будут находиться в свободном обращении, физические и юридические лица смогут их покупать или продавать.

«Наша команда успешно реализовала еще один проект, меняющий мышление. Развитие телекоммуникационного сектора в Армении является нашим приоритетом, и я рад, что отныне наши новые акционеры также будут участвовать в реализации всех стратегических планов, направленных на это», - сказал Айк ​​Есаян, генеральный директор Team Telecom Armenia.

Размещение акций осуществил АмериаБанк.

Артак Анесян, председатель Совета директоров, генеральный директор АмериаБанка подчеркнул:

«Являясь активным игроком на рынке ценных бумаг, мы всегда вносили свой вклад в развитие отрасли и не могли остаться в стороне от такого исторического события. В результате эффективного сотрудничества Team и АмериаБанка было проведено успешное размещение акций и сформирован диверсифицированный состав инвесторов, что является важной предпосылкой для наличия активного вторичного рынка».

Акционерами компании стали сотни физических и юридических лиц, крупные инвестиции вложили институциональные инвесторы. Среди них – компания «Амунди-Акба Эссет Менеджмент», осуществившая первую прямую инвестицию в армянские акции. Благодаря этой сделке около 400 000 бенефициаров фонда косвенно стали акционерами Team Telecom Armenia.

Team Telecom Armenia направит привлеченные средства на расширение оптоволоконной сети NGN по всей территории Армении, на строительство мобильной сети 5G и активацию новых международных каналов. Работая в сфере цифровых технологий, компания также будет уделять большое внимание внедрению современных цифровых инструментов и решений и реализации других амбициозных проектов.

Team Telecom Armenia предоставляет услуги интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной телефонной связи на территории Армении. С 2021 года компания приступила к строительству уникальной в регионе сети NGN (Next Generation Network) со скоростью 25 Гбит/с по технологии 25G-PON, которая обеспечит качественный интернет во всех регионах Армении.