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Армия Израиля нанесла удар по Ливану

Армия Израиля нанесла удар по Ливану

ЦАХАЛ нанес удар по району на ливанской территории, с которого была выпущена ракета по БПЛА Армии обороны Израиля.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Ранее, сегодня ночью из Ливана была запущена ракета класса «земля - воздух» по беспилотнику Армии обороны Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке, выпустившей ракету, а также по стартовой площадке. Беспилотник повреждений не получил», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что было зафиксировано и несколько других запусков из Ливана в направлении района Хар-Дов и горы Хермон на севере Израиля. Выпущенные снаряды упали на открытой местности.

«Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла ответный удар по месту, с которого были произведены пуски», - говорится в сообщении.

После нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль неоднократно наносил удары по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане, откуда шли удары по территории Израиля.


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