Еще 500 человек получили разрешение покинуть сектор Газа через КПП «Рафах»

2 ноября еще 500 человек получили разрешение перейти из сектора Газа в Египет через Контрольно-пропускной пункт «Рафах». 1 ноября границу пересекли более 400 человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Reuters».

КПП «Рафах» был закрыт с 7 октября, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС напали на Израиль, убив 1400 человек и взяв в плен около 240.

В последние дни Египет разрешил ввоз гуманитарных грузов в сектор Газа через КПП «Рафах». КПП открылся для граждан 1 ноября благодаря соглашению между Израилем, Египтом и ХАМАС, достигнутому при посредничестве Катара.

BBC отмечает, что 1 ноября через КПП прошли 335 человек, имеющие загранпаспорта, и 76 палестинцев, получивших тяжелые ранения.

Среди лиц, эвакуировавшихся из сектора Газа, - граждане США, Австралии, Великобритании, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Италии, Чехии, Иордании и Индонезии.

Дипломатический источник сообщил Reuters, что сектор Газа в течение двух недель около 7500 человек с загранпаспортами.

По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере, 8796 человек, среди них 3648 детей, были убиты в результате ответных ударов Израиля на внезапное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.