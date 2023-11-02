Любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении приведет к серьезным последствиям: Госдеп США

США подтвердили свою решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Госдеп США заявил об этом в ответ на вопрос Армянской службы «Голоса Америки».

Вопрос касался обеспокоенности Института Лемкина ситуацией в Армении и Азербайджане. 31 октября Институт Лемкина по предотвращению геноцида объявил тревогу степени «Красного флага» и выразил глубокую обеспокоенность по поводу возможности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшие дни и недели.

Отвечая на вопрос «Голоса Америки», Госдепартамент США подчеркнул, что «любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия».

«США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркнули, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности повлечет за собой серьезные последствия. Мы регулярно подчеркиваем наши ожидания, например, предостережения против применения силы, и постоянно следим за ситуацией. Армения является близким партнером и другом США, и мы рассчитываем на сотрудничество с властями Армении для укрепления политической и экономической безопасности Армении», - заявили в Госдепартаменте США.