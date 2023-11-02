ХАМАС сообщил о 195 погибших в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа в результате ударов Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия 31 октября и 1 ноября погибли, по меньшей мере, 195 человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на публикацию агентства «Reuters».

По данным пресс-службы ХАМАС, 12 человек пропали без вести, 777 человек получили ранения.

Джабалия - крупнейший лагерь беженцев в секторе Газа. Израиль заявил, что ХАМАС разместил свои командные центры под гражданскими зданиями или внутри них, подвергая тем самым риску гражданское население.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что нападения на лагерь – военные преступления, учитывая количество человеческих жертв и масштабы разрушений в лагере.

Израильская сторона сообщила, что в результате авиаударов были убиты два командира ХАМАС. С начала наземной операции в секторе Газа 27 октября погибло 17 израильских военнослужащих.

После внезапного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль объявил войну ХАМАС и продолжает атаковать сектор Газа. Число жертв с израильской стороны достигло 1400, около 240 человек попали в плен. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских ударов погибло, по меньшей мере, 8796 человек, среди них 3648 детей.