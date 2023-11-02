Европейские индексы выросли - 01-11-23

МОСКВА, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.76% и составил 14923.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 6932.63 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7342.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.79% и составил 1088.42 пункта.