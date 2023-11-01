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Назначены главы трех административных районов Еревана

Назначены главы трех административных районов Еревана

Решениями мэра Еревана Тиграна Авиняна, Ромик Мхитарян и Альберт Овасапян назначены руководителями административного района Малатия-Себастия и Давташен соответственно, а Размик Мкртчян вновь назначен главой административного района Шенгавит.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.


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