Минздрав Палестины сообщил о гибели более 3,6 тыс. детей с начала эскалации конфликта

Число детей, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 3,6 тыс.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные палестинского Минздрава приводит телеканал Al Arabiya.

"3 648 детей и 2 290 женщин убиты, более 22 тыс. получили ранения в секторе Газа", - говорится в комментарии ведомства.