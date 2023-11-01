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Минздрав Палестины сообщил о гибели более 3,6 тыс. детей с начала эскалации конфликта

Минздрав Палестины сообщил о гибели более 3,6 тыс. детей с начала эскалации конфликта

Число детей, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 3,6 тыс.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные палестинского Минздрава приводит телеканал Al Arabiya.

"3 648 детей и 2 290 женщин убиты, более 22 тыс. получили ранения в секторе Газа", - говорится в комментарии ведомства.


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