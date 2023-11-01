Советник Госдепа США в среду направится в Израиль

Советник госдепартамента США Дерек Шолле в среду направится в Израиль, после чего в Иорданию и Турцию, обсудит, в частности, освобождение заложников. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает госдеп США.

"Советник государственного департамента Дерек Шолле отправится сегодня в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что он подтвердит поддержку США Израилю.

"Он будет взаимодействовать с партнерами и союзниками, чтобы продолжить нашу работу по предотвращению распространения конфликта на другие части регина, помочь обеспечить освобождение всех заложников, включая граждан США", - добавили в госдепе.

Также он затронет и поставку гумпомощи в Газу.

После Израиля он направится в Иорданию и Турцию. Кроме того, возможны и дополнительные остановки.