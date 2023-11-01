Время в Ереване: 11:07:36,   1 Ноябрь 2023

Омбудсмен Армении направила петиции и обращения в международные структуры относительно Левона Мнацаканяна

Омбудсмен Армении направила петиции и обращения в международные структуры относительно Левона Мнацаканяна

Омбудсмен Армении Анаит Манасян несколько раз направляла петиции и обращения в международные структуры относительно удерживаемого в Азербайджане бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна  и получала ответ. Как сообщает Арменпресс, об этом Манасян сказала на брифинге с журналистами, коснувшись массируемой информации об убийстве Левона Мнацаканяна в Баку.

“Сразу отмечу, что этот вопрос не входит непосредственно в мои полномочия, но, естественно, я стараюсь заниматься этим вопросом в рамках своих возможностей, не только в период распространения информации, но еще до распространения этой информации я направила свои четкие позиции с конкретными фактами, включая возможные нарушения прав человека, в международные структуры и до сих пор направляю их.

Но после появления информации я сразу же обратилась в соответствующие органы, и эти международные гуманитарные организации ответили мне, подчеркнув конфиденциальный характер информации”, - сказала Манасян.

Омбудсмен заявила, что в настоящее время не может публиковать информацию, поскольку не является основным источником информации и в случае публикации нарушит принципы работы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]