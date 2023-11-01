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Президент Армении провел совещание с участием губернатора Сюника и руководителей силовых структур

Президент Армении провел совещание с участием губернатора Сюника и руководителей силовых структур

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках рабочего визита в Сюникскую область провел встречу в администрации Сюника с участием губернатора области Роберта Гукасяна, представителей областных властей и руководителей силовых структур области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе совещания губернатор Роберт Гукасян представил президенту реализуемые в регионе различные программы, ход их реализации, возникшие проблемы и общую ситуацию. Представители силовых структур доложили президенту об оперативной ситуации в Сюникской области.

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул важность таких встреч и обсуждений. “Я также хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, в частности за прием наших соотечественников, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и системное решение их первоочередных проблем”, - сказал президент.

В ходе совещания президент Хачатурян в непринужденной обстановке побеседовал с присутствующими, затронул темы, связанные с общим внешне- и внутриполитическим положением страны.


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