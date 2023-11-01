Президент Ирана планирует совершить визит в Турцию

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует вскоре совершить визит в Турцию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна.

"В ближайшее время мы проведем заседание Высшей комиссии по сотрудничеству, чтобы больше сосредоточиться на безопасности границ", - сказал Абдоллахиян на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с его турецким коллегой Хаканом Фиданом, говоря о визите Раиси в Турцию. Агентство не уточнило, когда именно может состояться этот визит.

16 октября администрация президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что он обсудил по телефону с Раиси палестино-израильский конфликт и шаги, которые необходимо предпринять для снижения эскалации.

В Турцию глава МИД Ирана прибыл из Катара, где провел переговоры в том числе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией.