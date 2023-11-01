Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-11-23

ЕРЕВАН, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 ноября, курс доллара США сократился на 0.61 драмa и составил 402.39 драм. Курс евро сократился на 5.36 драмa и составил 424.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 4.33 драм. Курс британского фунта сократился на 3.16 драмa и составил 488.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 48.23 драмa и составила 25834.17 драм. Цена серебра выросла на 0.19 драмa и составила 300.14 драм.